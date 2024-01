La Cour suprême américaine va statuer sur la question de l'inéligibilité de Trump

C’est justement en raison de son rôle, le 6 janvier 2021, que la Cour suprême du Colorado veut empêcher l’ancien président de se présenter à la primaire républicaine de l’État, le 5 mars prochain. Elle considère que Donald Trump a participé à une insurrection et qu’il doit être interdit de fonctions officielles. De nombreuses procédures similaires à celle du Colorado ont été lancées dans différents États à travers le pays. L'État du Maine, a aussi estimé que le grand favori des républicains pour la présidentielle de novembre prochain n'était « pas apte à la fonction de président » à cause de l'attaque du Capitole. À l'inverse, dans le Minnesota et le Michigan, des tribunaux ont décidé de maintenir Donald Trump sur les bulletins de vote.



Confiance du camp Trump

Concernant le Colorado, les avocats du candidat républicain ont fait appel devant la plus haute juridiction du pays, qui sans surprise, a décidé de traiter l’affaire. L’audience est prévue le 8 février, avant une décision à une date indéterminée, mais forcément en pleine campagne présidentielle.



Le camp Trump est confiant. Sur ses neuf membres, la Cour compte une majorité de six juges conservateurs, dont une moitié nommée par l’intéressé lui-même. Pendant ce temps, il continue à faire campagne pour les caucus de l’Iowa, première étape - dans un peu plus d’une semaine - de la désignation du candidat républicain.



Deux réunions par jour

Donald Trump, au rythme de deux réunions par jour, va à la rencontre de militants qui lui semblent très majoritairement acquis. Et ce, malgré les attaques sur son rôle le 6 janvier 2021. Ce vendredi, dans un discours prononcé en Pennsylvanie, Joe Biden s’en est pris directement et nommément à son adversaire. Le président accuse son prédécesseur de vouloir sacrifier la démocratie américaine pour revenir au pouvoir et satisfaire son désir de revanche.



Au pénal, Donald Trump est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, remportée par son rival démocrate Joe Biden, puis donc d'avoir joué un rôle dans l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021. Il est également accusé de négligence à l'égard de dossiers placés sous secret après son départ de la Maison Blanche et d'avoir versé des pots-de-vin à une ancienne star du porno à la veille de l'élection.