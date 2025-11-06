La Cour suprême confirme la liberté provisoire de Lat Diop

La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre la mise en liberté provisoire de Lat Diop, l'ancien directeur général de la LONASE. La plus haute juridiction a ainsi confirmé la décision de la Chambre d'accusation financière qui avait accordé, il y a plusieurs semaines, la remise en liberté de l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.



Lat Diop, incarcéré depuis septembre 2024, est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment pour "détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds". Le préjudice allégué dans cette affaire s'élève à près de 8 milliards de francs CFA.



L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet, qui accusait Lat Diop d'avoir exigé des versements indus.