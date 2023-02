La FIFA a réalisé un chiffre d'affaires record de 7,6 milliards de dollars

Le Conseil de la Fédération internationale de football a approuvé ce mardi son rapport annuel 2022, qui souligne les revenus record de l’instance mondiale. La Fifa peut se vanter, entre 2019 et 2022 d’un chiffre d’affaires record de… 7,6 milliards de dollars (environ 7 milliards d’euros). Soit plus de la moitié du budget du Sénégal.



Ainsi, Gianni Infantino, patron de la FIFA, peut se flatter, a indiqué le Parisien. « L’investissement sans précédent de la Fifa dans le football est le résultat de notre solide transparence financière et constitue un exemple concret de la manière dont nous visons à rendre le football véritablement mondial », a déclaré le Président Gianni Infantino.



Le patron de la FIFA poursuit: « Le succès retentissant de la Coupe du monde de la Fifa 2022 au Qatar a été essentiel à la capacité de l’organisation à remplir sa mission vis-à-vis de nos associations membres et du monde du football, malgré les multiples défis auxquels nous avons été confrontés au cours du cycle précédent, notamment la pandémie de Covid-19. »



En outre, l’avenir semble encore plus brillant puisqu’elle vise un objectif de 11 milliards de dollars (environ, 10,25 milliards d’euros) qui devraient être gagnés au cours de la période 2023-2026.