La Fondation Trump bientôt dissoute

Le mois dernier, un tribunal a autorisé une action en justice contre la fondation, le président Trump et ses trois enfants.



La procureure générale de l'Etat de New York, Barbara Underwood, a déclaré que les fonds de la fondation, d'une valeur de 1,75 million de dollars restants seraient distribués à d'autres destinataires approuvés par son bureau.



Le procureur général nommé par le parti démocrate a déclaré que Trump Foundation fonctionnait comme un simple chéquier servant les intérêts commerciaux et politiques de M. Trump.



En juin, un procès contre la fondation Trump, a abouti à la demande de fermeture de l'organisme de bienfaisance, ainsi que des amendes de plusieurs millions de dollars et l'interdiction faite à M. Trump et à ses trois enfants aînés de siéger au conseil d'administration d'autres organismes de bienfaisance de New York.