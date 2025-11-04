La Juventus veut déjà mettre Jonathan David à la porte

Après un long feuilleton qui aura duré plusieurs mois, Jonathan David a finalement quitté le LOSC l’été dernier pour rejoindre la Juventus, pour un contrat de cinq saisons. La Vieille Dame était d’ailleurs la seule à répondre favorablement aux exigences salariales du joueur et de son entourage, lui qui était annoncé dans toute l’Europe alors qu’il était libre de tout contrat après sa dernière saison en Ligue 1. Mais depuis son arrivée à la Juve, le Canadien de 25 ans ne répond clairement pas aux attentes.



En 12 rencontres disputées, il n’a marqué qu’un seul but contre Parme, le 24 août dernier. Mais au-delà des statistiques, son apport sur le terrain est grandement critiqué par la presse italienne et les supporters. «Depuis son premier but contre Parme le 24 août, David n’a pas eu d’impact : il est désormais un mélange de maladresse et de découragement. Et l’attaque des Bianconeri en pâtit. Le mécontentement des supporters de la Juventus grandit sur les réseaux sociaux», expliquait Sportmediaset.



Des clubs anglais déjà prêts à l’enrôler

Le Canadien a d’ailleurs perdu sa place de titulaire et n’a pas été aligné lors du choc contre le Real Madrid, mais également lors des deux derniers matches de Championnat et donc pour la première de Luciano Spalletti sur son banc. Le nouveau technicien italien semble davantage faire confiance à Dušan Vlahović et remet en cause l’avenir de l’ex-Lillois. Car d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Jonathan David n’est plus considéré comme le premier titulaire dans la hiérarchie des attaquants, ce qui pourrait se traduire par un départ.



En effet, il est possible que le buteur de 25 ans vienne à quitter la Juventus dès le mois de janvier, soit quelques mois seulement après son arrivée. Les mêmes clubs de Premier League, dont Tottenham et Chelsea, pourraient être intéressés à le récupérer d’après le journal rose. D’autant plus que Spalletti aimerait rapidement faire prolonger Dušan Vlahović : «il sait ce que signifie jouer pour la Juventus, et il souhaite continuer malgré le fait que son contrat avec le club ne court que jusqu’en juin prochain. En réalité, il serait ravi de rester ici plus longtemps», a expliqué le nouveau manager bianconero. Avant de recevoir le Sporting, ce mardi soir (21 heures), pour un match déjà important pour une qualification en phase à élimination directe, la Juventus semble donc, déjà, ne plus faire confiance à l’ex-Lillois, qui empilait les buts en Ligue 1.