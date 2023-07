La LSDH demande à Macky de garantir des élections « libres, transparentes et inclusives »

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) salue à sa juste valeur la décision du Président de la République de se conformer strictement aux stipulations de la Constitution de 2001 sous le regime desquelles il a été élu et qui limitent sans dérogation aucune les Mandats successifs à 2.



Dans cette dynamique et dans un souci d apaisement et de ne pas légitimer toute résurgence d'une quelconque violence, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains appelle à la libération des détenus politiques et invite le Président de la République débiteur de la Vitalité démocratique du Pays aux termes de la Constitution, de « garantir des élections Libres, Transparentes et inclusives » en Février 2024, dans un communiqué.