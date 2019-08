La Mauritanie a un nouveau premier ministre

En Mauritanie, le nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani nomme son chef de gouvernement.



Il s'agit de Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, un responsable de l'Union pour la République (UPR, parti présidentiel).



Il succède à Mohamed Salem Ould Bechir qui a présenté la démission de son gouvernement quelques heures auparavant.



"Le président de la République m'a chargé de former un gouvernement de hautes compétences eu égard à l'importance des défis à relever", a dit le nouveau chef du gouvernement, dans sa première déclaration à la presse, sans préciser quand la nouvelle équipe sera formée.



Il a promis de "s'employer à cette tâche en application de la vision du président El Ghazouani et des objectifs de son programme de campagne, en conformité avec les attentes de son peuple".



Le nouveau chef du gouvernement mauritanien, a dirigé entre 2009 et 2014 les ministères de l'Habitat et de l'Emploi.



Il a également été président de la zone franche de Nouadhibou (nord-ouest) sous le régime de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Après 11 ans de pouvoir, ce dernier a passé le relais jeudi à l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vainqueur de la présidentielle du 22 juin, une première entre deux présidents élus en Mauritanie.