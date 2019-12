La NON-LIMITATION des mandats présidentiels arrive sur la table du Dialogue national

La Commission politique du Dialogue national va débattre sur la NON-LIMITATION des mandats présidentiels au Sénégal, de la suppression de l'article 80 de la Constitution et de celle du cumul chef de l'Etat-chef de parti.



Après les propositions portant révision du processus électoral qui ont accouché du rapport des élections Locales 2019 à d'ici mars 2021, les forces politiques engagées dans le Dialogue national ont encore émis des requêtes et pas des moindres.



Si les représentants d'une frange de l'opposition demandent les suppressions de l'Article 80 de la Constitution et le cumul chef de l'Etat-chef de parti, l'ancien ministre, porte-parole de la Présidence sous Wade, Serigne Mbacké Ndiaye a demandé la suppression de la LIMITATION des mandats présidentiels, selon le journal L'Observateur qui fait un compte rendu de la rencontre qui a eu lieu ce 12 décembre dans un hôtel de la place.



Nos confrères de souligner que si ces trois propositions sont retenues, vont ouvrir la voie à une nouvelle révision constitutionnelle.