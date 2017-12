La Orchesta Aragon annoncée à Dakar le 31 décembre

Dans le cadre de sa production, ce dimanche 31 Décembre 2017 au King Fahd Palace, la Orchesta Aragone a tenu une conférence de presse, mardi, à Dakar pour parler de cet événement intitulé la Noche Cubana.



Djiana Sy, Président du comité national d’organisation de la Noche Cubana, est revenu sur ce qui a motivé cette organisation et le choix de Orchesta Aragone. Selon lui, « c’est une musique que les Sénégalais aiment depuis nos arrières grand-parents. On a voulu prendre la relève pour faire plaisir aux Sénégalais. On compte sur le soutien des Sénégalais pour venir nombreux nous soutenir. C’est un investissement que nous avons fait avec nos fonds propres », dit-il.



Plusieurs doyens ont été présents à la rencontre et certains ont eu à apporter des témoignages par rapport à cet orchestre, tel que Mas Diallo, Rey Martinez, etc. « Cette musique cubaine est très écoutée ici. Mais il se trouve qu’elle est mal exploitée au Sénégal. Elle est organisée que par les doyens. Je crois que ce qu’il faut faire c’est de créer des rencontres pour mieux expliquer cette musique. Mieux la montrer et mieux la mettre en évidence », a soutenu Mas Diallo.



Pour lui, « cette musique n’est plus l’affaire des vieux, parce que partout dans la vie ce sont les jeunes qui s’y intéressent, qui la dansent. Ce que nous avons toujours, ce sont les rythmes Cubains. C’est ça que nous consommons, ce que nous appelons la musique des vieux. Mais la Salsa est différente. Donc la salsa est une danse ».



Selon Rey Martinez, « à Cuba, le succès vient avec la mode du cha cha cha au début des années 1950. Les tubes s’enchaînent parmi lesquels El Bodeguero, Los Marcianos et El Rico Vacilòn. Le groupe évolue, certains membres quittent la formation, de nouveaux arrivent. Aujourd’hui, après 75 ans Orchesta Aragone reste l’une des pierres angulaires de l’univers musical cubain ».



Aragon sera à Dakar du 31 au 5 décembre. Il faut dire que Orchesta remonte à d’autres temps, une autre époque. Cienfuegos, Cuba, 1939. Une poignée de musiciens cubains crée une formation de charanga francesa. D’abord nommé Ritmica del 39, avant de devenir Ritmica Aragón. Le groupe adopte rapidement son nom définitif, Orchesta Aragone. Le début d’une longue et belle histoire qui dure encore aujourd’hui.