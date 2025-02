La RDC décide la suspension de ses exportations de cobalt pour quatre mois

Mais cette décision suffira-t-elle ? D’autant que la surproduction qui explique la baisse des prix a augmenté depuis que l’un des géants du secteur, le groupe chinois Cmoc a inauguré une 2e mine en RDC en 2023.

Jamais depuis 2016, le cobalt avait été vendu aussi bas sur le marché mondial : un peu plus de 20 000 dollars la tonne en ce début d’année contre environ 80 000 en 2022. Un manque à gagner énorme pour la RDC . Puisque le cobalt constitue 15 à 20% de ses exportations.C’est donc pour essayer de faire remonter les prix que la RDC a décidé de suspendre les exportations pour quatre mois, via son autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Il y a un an déjà, le président congolais Félix Tshisekedi avait évoqué pendant un conseil des ministres la possibilité d’introduire des quotas d’exportation pour le cobalt. « Espérons que les cours remontent aussi pour une meilleure rémunération des creuseurs artisanaux », indique Eric Kalala, le directeur de l’Entreprise Générale du cobalt, une filiale de la compagnie publique Gécamines.