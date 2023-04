La Russie appelle Israéliens et Palestiniens à stopper l'escalade de la violence

Moscou a exhorté ce vendredi les Israéliens et les Palestiniens à empêcher l'« escalade » de la violence et à trouver un compromis, après des frappes israéliennes contre le Liban et la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes contre son territoire.



« Nous appelons les parties concernées à s'abstenir de toute confrontation et à agir pour empêcher une nouvelle escalade, mettre fin à la violence et rétablir un cessez-le-feu durable », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.