La blessure de Karim Benzema inquiète le Real Madrid et l’Espagne

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont les mêmes tracas. Alors que les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League approchent, les deux écuries doivent faire face à plusieurs blessures.



Côté français, Neymar, Sergio Ramos et Kylian Mbappé, qui est déjà forfait pour affronter le Bayern Munich, inquiètent. Côté espagnol, David Alaba, Ferland Mendy ou encore Lucas Vazquez sont actuellement sur le flanc. Une longue liste à laquelle sont venus s’ajouter Eder Militão et Karim Benzema, touchés hier à l’occasion de la rencontre face à Valence (victoire 2 à 0).



Benzema est sorti sur blessure

Pourtant, la soirée avait bien commencé pour le Ballon d’Or 2022. Double passeur décisif, il a régalé Vinicius Jr et Marco Asensio. Mais à la 59e minute, le Français a demandé à sortir du terrain, lui qui a semblé touché après une frappe.



Carlo Ancelotti a accédé à la demande de son capitaine, qui a directement rejoint les vestiaires en se touchant l’arrière de la cuisse. Une blessure dont se serait bien passée son coach sachant que le calendrier est chargé ce mois-ci avec encore 5 rencontres à jouer, dont le choc face à Liverpool en C1.



Mais Ancelotti s’est montré plutôt rassurant après le match. « La blessure de Militão paraît un peu plus sérieuse que celle de Benzema, plus bénigne. On va l’évaluer demain (vendredi), mais c’est sûr que Militão ne sera pas là dimanche.»



Aucun risque ne sera pris aussi pour l’attaquant de 35 ans dont la présence face à Majorque dimanche n’est pas encore assurée. Malgré tout, l’état de forme de KB9 inquiète la presse ibérique. Ce n’est pas le pépin physique subi hier qui pose question mais la multiplication de ses blessures cette saison sachant qu’il n’a pas de véritable remplaçant capable d’endosser son rôle de leader offensif.



La presse espagnole n’est pas rassurée

AS évoque le sujet ce vendredi : «concernant l’attaquant, c’est sa troisième blessure cette saison . Il a été blessé à Glasgow, des semaines plus tard, il y a eu sa "fatigue musculaire" et maintenant, celle-ci. Pour le moment, on ne sait pas exactement ce qu’il a, mais on sait à quel moment il a ressenti de la douleur pour la première fois : un coup peu durant la seconde période. Il toucha rapidement son genou et regarda le banc, demandant le changement. Ancelotti a fait entrer Rodrygo et le Français s’est dirigé vers le tunnel du vestiaire, boitant mal et émotionnellement, très touché. Secouant continuellement la tête.»



Defensa Central a aussi parlé du cas Benzema. «L’attaquant français se blesse à un moment clé de la saison (…) Karim vit une saison plus difficile que la précédente, les blessures semblent l’avoir alourdi physiquement. Bien sûr, ses statistiques ne sont pas mauvaises. Le Français continue d’être la référence du Real Madrid (…) Benzema jouait tous les matches depuis le retour de la Coupe du monde, il semblait qu’il avait laissé ses blessures derrière lui… mais son corps a encore une fois dit que c’en était assez. Le rôle de Karim avec le Real Madrid est essentiel, et maintenant il y a des défis et des matches très importants à venir.»



Touché à trois reprises, KB9 espère ne plus être embêté par les problèmes physiques et mener Madrid vers les sommets comme il sait si bien le faire.



Avec Footmercato