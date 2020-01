La campagne arachidière est bonne un mois après son lancement, selon le ministre Moussa Baldé

Le ministre de l’Agriculture parle d’une bonne campagne de commercialisation de l’arachide, lancée il y a un mois à peine. Moussa Baldé rassure que le capital semencier n’est nullement menacé.



« 26 000 tonnes de semences certifiées, soit la moitié de la quantité nécessaire, sont déjà stockées », a informé le ministre de tutelle, qui se félicite déjà du déroulement de la campagne de commercialisation.



« Sur un objectif de 55 000 tonnes, nous en sommes déjà à 26 000 stockées. En matière de semences certifiées, cette année, à la même date, est supérieure à celui qu’on avait l’année dernière », s’est-il félicité.





Toutefois, les 90 % des 26 000 tonnes collectées sont entre les mains des exportateurs. « 8 % ce sont les semences et 2 % pour les huiliers. Donc, la part des huiliers a été réduite de façon drastique. Et c’est du dû au fait que le prix proposé par les exportateurs au niveau du marché est très, très élevé, en moyenne 250 F Cfa », a-t-il expliqué.



Par ailleurs, le ministre condamne les attaques perpétrées ces derniers jours contres les points de collecte des ressortissants chinois.



« Le Sénégal est un pays de droit et je pense que personne n’a le droit d’aller attaquer quelqu’un d’autre qui arrive en s’en sortir mieux que lui », déplore-t-il avant de rappeler que le gouvernement a pris l’engagement de protéger les exportateurs chinois.



Le ministre promet de suivre l’assainissement du système de distribution des intrants après la vive polémique qu’elle a suscité.