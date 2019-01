La coalition ‘’Sonko Président’’ a officiellement lancé son candidat ce mercredi

La nouvelle coalition ‘’Sonko Président’’ avec comme slogan ‘’L’avenir, c’est maintenant’’ se positionne dans les "starting-block" pour la Présidentielle de 2019. Réunie au tour de cinq piliers : « une République de souveraineté, une République de démocratie participative, la démocratie sociale et solidaire, l’Ethique et les valeurs positives du Sénégal et enfin une République qui construit l’unité de l’Afrique », la coalition veut une incarner une rupture avec le système actuel.



« Nous, coalition Sonko Président, par ma voix de coordinateur, affirmons solennellement devant le peuple sénégalais, que nous avons vu sa souffrance, entendu son cri de détresse et compris sa demande. Nous nous engageons loyalement aux côtés de notre candidat à la Présidence, pour accomplir par la grâce de Dieu, la mission que vous nous assignez », a lancé Bruno D’Enerville.



Sonko est la nouvelle figure montante sur la scène politique sénégalaise et représente pour ses partisans une rupture radicale. Il fait partie des rares candidats à passer avec succès le cap du parrainage.