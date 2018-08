La colère de José Mourinho en conférence de presse

Rien ne va plus pour Manchester United et José Mourinho. Lundi soir, les Red Devils ont essuyé leur deuxième défaite en trois journées de Premier League face à Tottenham (0-3). Très agacé par les remarques des journalistes après la rencontre, l'entraîneur mancunien s'est emporté en fin de conférence de presse.



"Quel est le résultat ? 3-0. Qu'est-ce que c'est aussi ? Trois, comme les trois championnats que j'ai gagnés. J'ai gagné plus de fois le championnat que les 19 autres managers réunis. Trois pour moi, deux pour eux. Alors respect, respect !", a lancé le technicien portugais avant de quitter la salle.



L'ambiance est tendue à Old Trafford.