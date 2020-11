La colère gronde contre Macky Sall dans le camp des ex-amis d’Idrissa Seck

La décision de Macky Sall de se réconcilier avec Idrissa Seck a mis en rage les anciens collaborateurs de Seck. Selon Confidentiel la lettre Quotidenne une dizaine d’ex-membres du bureau politique de Rewmi avait quitté Idrissa Seck en 2013 pour venir aux côtés de Macky Sall.



Selon eux, non seulement ils n’ont pas été pris en compte dans la gestion de postes de responsabilité dignes de ce nom, mais surtout ils ont subi les railleries de Seck qui disait en privé que « Macky Sall a humilié tous ceux qui l’ont quitté. » Depuis dimanche, la tension et la colère montent chez les ex-rewmistes qui ont vécu les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck, comme une sorte d’abandon.



La situation serait d’autant plus préoccupante que certains d’entre eux avaient les meilleures relations du monde avec Seck, mais devant les tergiversations de l’ex maire de Thiès, avaient préféré soutenir Macky Sall parce qu’ils pensaient qu’Idy lui menait un combat inutile.