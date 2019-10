La communauté africaine des gouvernements salue le libération de Khalifa Sall

La communauté africaine des gouvernements locaux et régionaux regroupés au sein de l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), salue la libération de l’ancien Maire de la Ville de Dakar après 2 ans et demi de détention. Elle souhaite pouvoir compter à nouveau sur l’engagement de Khalifa Ababacar Sall, qui a occupé le poste de Président de ladite association de 2012 à 2016.



« CGLU Afrique se réjouit de pouvoir à nouveau compter sur les talents de l’un de ses meilleurs leaders qui, en sa qualité de Président de CGLU Afriqu de 2012 à 2016, a su dignement faire entendre la voix de notre organisation en Afrique et dans le monde », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



« Pendant ces deux années et demie d’absence, soulignent les membres de l'organisation, le caractère déterminé, combatif, mais aussi constructif et visionnaire de Khaa Ababacar SALL aura manqué à ses pairs d’Afrique comme d’autres régions du monde, notamment les membres de l’organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) ».



La même source de renseigner que : « CGLU Afrique souhaite ardemment pouvoir à nouveau compter sur l’engagement et le leadership de Khalifa Ababacar Sall afin d’être en mesure de porter toujours plus haut l’étendard d’une Afrique locale déterminée à contribuer à l’amélioration continue des conditions de vie des populations, engagée dans la réalisation du développement humain durable et de l’unité du continent, et résolue à défendre la démocratie, la décentralisation, et le respect des libertés et des droits humains pour tous ».