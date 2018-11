La défense anti-aérienne syrienne réplique contre des raids israéliens

Avec notre correspondant à Beyrouth,Paul Khalifeh



La défense anti-aérienne syrienne a tiré, jeudi soir, au moins dix missiles contre des avions israéliens qui menaient des raids à Keswa, au sud de Damas, et près de la localité de Harfa, dans le secteur du Mont Hermon, non loin de la ligne de démarcation avec le Golan occupé par Israël en 1967.



Une source militaire syrienne citée par des médias a annoncé que plusieurs missiles tirés par les avions israéliens avaient été abattus et que les raids n’ont pas atteint leur objectif.



Il s’agit de la première attaque aérienne menée par des avions israéliens depuis le 16 septembre, quand un avion de transport militaire russe avait été abattu par la défense anti-aérienne syrienne. Moscou avait rendu Israël responsable de cet incident qui avait fait quinze morts parmi les militaires russes.



Début octobre, la Russie a annoncé avoir livré à la Syrie des batteries de missiles anti-aériens de type S-300. Une source militaire à Beyrouth a indiqué que ce système de DCA sophistiqué n’était pas entré en action lors des raids de jeudi soir.