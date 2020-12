La détention prolongée de leaders politiques au Togo inquiète et énerve

La garde à vue de Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson est prorogée, les enquêteurs lui ont notifié les chefs d’accusation : groupement de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de l’État.



Cette arrestation des deux opposants semble, selon Amnesty International, être strictement liée l’appel à manifestation et apparaît comme une nouvelle illustration des autorités de vouloir réduire au silence l’opposition et les voix dissidentes. « Ces perquisitions et ces gardes à vue, renouvelées d'ailleurs, ont suivi l'appel lancé par DMK [pour Dynamique Monseigneur Kpodzro, NDLR] à une grande manifestation qui était prévue le week-end dernier pour protester contre les résultats de l'élection présidentielle de février dernier qui a vu le président Faure Gnassingbé renouvelé dans ses fonctions pour un quatrième mandat, mais aussi pour protester contre le harcèlement judiciaire à l'encontre de certains membres de l'opposition », remarque Marceau Sivieude, directeur régional adjoint de l'ONG pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.



«Libertés fondamentales en danger»

« Donc nous considérons que ces perquisitions et ces gardes à vue sont strictement liées à cet appel et qu'elles s'inscrivent dans un contexte plus large qui voit les autorités togolaises tenter de réduire au silence les voix dissidentes et critiques », poursuit le responsable. L'ONG de réclamer « la libération de ces personnes » et de demander « aux autorités de respecter leurs obligations au regard de la liberté d'expression et de réunion ».



Une situation grave qui inquiète David Dosseh, porte-parole du Front citoyen Togo-Debout : « Cela met en péril l'État de droit, cela met en péril la démocratie, et augure des lendemains très difficiles pour mon pays. Aujourd'hui au Togo, les libertés fondamentales sont en danger, la liberté de manifester n'existe plus. »



Patrick Lawson, vice-président de l’Alliance nationale pour le changement, est outré et révolté : « Quelque chose doit changer dans ce pays, ils ne peuvent pas continuer de nous gouverner ainsi, à nous maltraiter comme cela se passe aujourd'hui. C'est pour cela que nous voudrions, qu'ensemble dans ce pays, on puisse réfléchir à comment l'avenir du pays doit s'organiser. »



Toute l’opposition dans sa diversité condamne unanimement ces interpellations. Gilchrist Olympio, le chef de file de l’opposition, demande la libération des deux membres de la Dynamique Kpodzro et un dénouement politique de ce différend né de la dernière élection présidentielle.