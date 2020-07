La justice turque donne son feu vert à la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée

Le Conseil d'État turc a tranché. L'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, transformée en musée par le décret gouvernemental pris en 1934 sous Mustafa Kemal, pourra redevenir une mosquée. La décision du Conseil d'État, plus haut tribunal administratif de Turquie, annule ce décret et va permettre aux autorités de rendre à l'édifice son statut.



Plusieurs associations demandaient sa reconversion en mosquée. Elles sont appuyées par le président Recep Tayyip Erdogan, un nostalgique de l'empire ottoman qui cherche aujourd'hui à rallier l'électorat conservateur et qui a fait de cette reconversion une promesse électorale. Mais le projet soulève l'inquiétude de plusieurs pays comme les États-Unis, la Grèce ou la Russie.



Construite au VIe siècle par les Byzantins qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco et l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul.



C'est l'empereur byzantin Justinien qui lance sa construction en 532 dans la ville qui s'appelle alors Constantinople. Il confie aux architectes Isidore de Milet et Anthémius de Tralles une mission : bâtir le plus grand édifice chrétien du monde. Pour cela, rien n'est trop beau : une centaine de colonnes hellénistiques du temple d'Artémis à Éphèse, marbre vert de Thessalie, marbre blanc de Marmara, marbre rose de Synada, marbre jaune d'Afrique, marbre noir des Pyrénées, pierres noires de la région du Bosphore…



Aujourd'hui, Sainte-Sophie est toujours un musée visité par des millions de touristes chaque année. L'an dernier, c'était même l'attraction touristique la plus visitée de Turquie, avec 3,8 millions de personnes.



Néanmoins, Sainte-Sophie a été le théâtre de plusieurs activités liées à l'islam ces dernières années. Depuis l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir en 2003, celles-ci se sont multipliées à l'intérieur de Sainte-Sophie, avec notamment des séances de lecture du Coran ou des prières collectives sur le parvis du monument. En 2018, le président Erdogan y a lui-même lu un verset du Coran.



Depuis 2005, des associations ont à plusieurs reprises saisi la justice pour réclamer un retour au statut de mosquée.