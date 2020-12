La ligne du crédit hôtelier et touristique va passer de 15 à 50 milliards FCfa

Le quotidien national Le Soleil rapporte une nouvelle rallonge de la ligne de financement du crédit hôtelier et touristique. Nos confrères de Hann de 15 à 50 milliards Fcfa.



La mesure sera effective en 2021, a révélé le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr qui était en tournée, vendredi à Saint-Louis.



Le secteur du tourisme et l’hôtellerie est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19.