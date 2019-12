"La mission de Famara Ibrahima Sagna est d'enterrer les Assises nationales", selon Mamadou Lamine Diallo

Dans sa chronique hebdomadaire "QuesTekki", Mamadou Lamine Diallo suggère une lecture plus profonde du contrat d'affermage de l'eau attribué à SUEZ au détriment de la SDE. Selon lui, "si le gouvernement a fait le forcing pour imposer Suez en redéfinissant les conditions de l’appel d’offres, changer les règles du jeu en cours de match, c’est pour placer ses propres privés dans la gestion stratégique de l’eau."



Le leader du mouvement Tekki de rappeler: "Bouygues avait gagné l’appel d’offres sous le régime de Diouf, puis a revendu à un consortium qui a renforcé la position de Mansour Cama. C’est ce dernier qui dérange Macky Sall parce qu’il lui rappelle son engagement moral dans les Assises Nationales. Il faut donc changer le privé sénégalais et le remplacer par ses amis"



Selon Diallo, "les Assises Nationales traumatisent Macky Sall et BBY. Famara Ibrahima Sagna a été choisi pour l’aider à enterrer les conclusions des Assises Nationales par le soi-disant dialogue national. Il reste à choisir un Médiateur de la République pour diriger la prière post mortem des Assises Nationales en remplacement de ABC. Tout cela pour baliser le terrain à une présidence à vie : l’émirat gazier".



Mamadou lamine Diallo est convaincu que "le gouvernement de Macky Sall s’énerve parce que les travailleurs demandent 15% des parts de la nouvelle entité dirigée par Suez, alors que le Président Macky Sall ne peut pas aller à plus de 10%". Il se demande à qui appartiennent les 5%qu'on ne saurait toucher.