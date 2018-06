La mort et les insomnies chez les « rebelles » de Daraa sont venus du ciel avec le déluge de feu syrien

L’Armée syrienne a déchaîné un assaut massif dans les zones rurales de Daraa, hier soir, ciblant plusieurs zones contrôlées par les rebelles djihadistes.



L’Armée Arabe Syrienne (AAS) et l’Armée de l’Air (SyAAF) ont lourdement visé les villes de Busra Al-Sham, Busra Al-Harir, Tal Al-Harrah, Nahteh, Al-Musaykah et Al-Hirak, infligeant d’immenses dégâts aux défenses rebelles Là.



Selon une source militaire à Daraa, l’Armée de l’air syrienne a frappé spécifiquement une base de Harakat Ahrar Al-Sham qui se trouvait à l’intérieur de la ville d’Al-Hirak.



La source a ajouté que plus de dix combattants de Harakat Ahrar Al-Sham sont morts ou blessés à la suite de cette frappe aérienne puissante.



Pendant ce temps, à l’est de Daraa, l’Armée syrienne a sans cesse ciblé les défenses rebelles avec des missiles sol-sol et des obus d’artillerie dans les villes de Busra Al-Sham, Busra Al-Harir, Nahteh et Al-Musaykah.



L’Armée syrienne doit encore faire pression sur le terrain; Cependant, cela pourrait changer dans les heures à venir, alors qu’ils continuent à faire pression sur les forces rebelles dans le sud-ouest de la Syrie.