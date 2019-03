La pilule contraceptive pour hommes a passé avec succès les premiers tests cliniques

Une pilule contraceptive pour hommes a passé avec succès les premiers tests cliniques, ont annoncé les experts lors d'une importante conférence médicale. La pilule à prise unique quotidienne contient des hormones qui arrêtent la production de sperme. Ce serait un complément aux préservatifs ou à la vasectomie - les seules options actuellement disponibles pour les hommes en matière de contraception.



Mais les médecins présents à l'assemblée annuelle de l'Endocrine Society, la plus importante association d'endocrinologues au monde, ont appris qu'il pourrait encore falloir une décennie pour la commercialiser.



Libido

La pilule pour femme a été lancée au Royaume-Uni il y a plus de 50 ans. Alors pourquoi est-ce si difficile pour la pilule masculine ?

Certains disent qu'il y a eu moins de volonté sociétale et commerciale de faire décoller la pilule pour hommes, mais les sondages d'opinion suggèrent que de nombreux hommes envisageraient de la prendre si une pilule devenait disponible.





Biologiquement, c'est un défi de créer une pilule à base d'hormones pour les hommes qui ne puisse pas émousser la libido et réduire les érections. Production de sperme Chez les hommes fertiles, de nouveaux spermatozoïdes sont constamment fabriqués dans les testicules, sous l'effet des hormones.

Le problème est de bloquer temporairement cet effet sans abaisser les niveaux d'hormones et éviter de créer des effets secondaires.

Les chercheurs espèrent que la pilule masculine, testée par des chercheurs de LA BioMed et l'Université de Washington, devrait permettre d'atteindre cet objectif.