La plateforme « Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg » salue les résultats du nouveau régime et soutient l’appel de Sonko à la mobilisation

Le Bureau exécutif de la Plateforme politique « Avenir Sénégal Bi Nu Begg » (ASBB)a salué la récente sortie d’Ousmane Sonko, président du parti PASTEF-les-Patriotes, invitant le peuple à « une grande mobilisation » prévue le 8 novembre prochain.

Dans un communiqué, la plateforme indique qu’elle « salue le courage, la responsabilité et l’engagement du nouveau régime à redresser le pays en fondant désormais l’action politique sur l’éthique, la transparence budgétaire et le respect du peuple ». Elle évoque un « choix de la vérité nue sans maquillage » présenté comme un « acte de rupture avec la tradition du mensonge d’État ».





Le Bureau exécutif souligne également « les mesures gouvernementales prises depuis l’installation du régime » et « les résultats remarquables et encourageants obtenus en quelques mois, malgré les défis et contraintes multiformes légués par Macky Sall et son clan ». La plateforme appelle « tous les patriotes et citoyens à se mobiliser derrière le gouvernement pour faire échec aux tentatives de manipulation de l’opposition ». Elle invite aussi « l’exécutif, l’Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire » à faire en sorte que « les actes de mal gouvernance ainsi que les crimes et délits présumés du régime de Macky Sall soient portés devant la justice ».





Le communiqué encourage les formations de la mouvance présidentielle à « se mobiliser derrière le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko », et à « s’approprier les acquis incontestables de la vision programmatique Sénégal 2050 ». La plateforme appelle par ailleurs la majorité politique à « construire un narratif autour du Jub ubal Jubanti, de la transformation systémique, de la souveraineté et du patriotisme », afin que « des villes aux campagnes, les citoyens restent mobilisés autour des mêmes idéaux ».





Enfin, le Bureau exécutif rappelle que « le peuple sénégalais, sentinelle des acquis de la révolution citoyenne du 24 mars 2024 et moteur du sursaut national », restera « toujours présent à l’appel du Président de la République, du Premier ministre et du Gouvernement ».

Persuadé qu’« un projet politique, quel qu’il soit, a toujours besoin d’une majorité de citoyennes et citoyens conscients, patriotes et déterminés », le Bureau exécutif invite ses membres « à répondre massivement à l’appel du PROS le 8 novembre 2025 ».