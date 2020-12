La présidente de l'Assemblée nationale de RDC, Jeanine Mabunda, destituée

Les soutiens de Joseph Kabila ont joué et ont perdu. Ils étaient plus nombreux ce jeudi 10 décembre que lors de la plénière de mardi.



Après avoir critiqué la manière dont s’est faite la mise en place du bureau provisoire, après avoir hésité longtemps la veille, ils ont décidé de livrer cette bataille des urnes qui finalement leur a été fatale. Ils espéraient qu’avec ce vote, ils pourraient démontrer que la majorité parlementaire était encore entre leurs mains.



Jeanine Mabunda a fait le déplacement du palais du peuple. Elle comme ses autres collègues du bureau ont présenté leurs moyens de défense pour tenter d’inverser la dynamique.



Mais le vote a montré clairement le contraire. Joseph Kabila perd une bataille importante. Ce qui donne raison à Félix Tshisekedi qui affirmait que la majorité d’alors s’est effritée. Le député UDPS Paul Tshilumbu est satisfait et répond à ceux qui disent que l’argent a circulé :



« C'est le maître corrupteur qui crie à la corruption. Dans ce pays, nous savons comment le système Kabila a fonctionné : la corruption, les intimidations, les violations des droits de l'homme [...) Tous, nous sommes conscients de la misère de notre peuple et nous nous sommes dits que cette occasion nous ne pouvions pas la rater parce qu'elle est très importante pour la relation de notre pays. »

Paul Tshilumbu