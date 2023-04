La presse espagnole craint le départ d’Ousmane Dembélé, une star de Manchester City est poussée vers la sortie par Pep Guardiola

Les difficultés financières du FC Barcelone bloquent la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, Pep Guardiola met au placard un cadre des Skyblues et l’Inter Milan se prépare à faire le ménage dans son effectif, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



L’avenir de Dembélé fait douter le Barça



Lionel Messi fait de nouveau les gros titres en Catalogne. Comme le rapporte Sport, le Barça intensifie son offensive pour convaincre l’Argentin de revenir au club qui l’a fait briller. Le club blaugrana aurait un plan stable et attendrait de connaître son salary cap pour signer Leo.



Maintenant, Laporta attend surtout que le Ballon d’Or rompt avec le PSG pour initier des contacts. Des informations également rapportées par Mundo Deportivo.



Pour le quotient local, tout dépendra de la décision de LaLiga. La ligue espagnole a demandé aux dirigeants catalans de réduire leur masse salariale de 200 millions d’euros.



C’est aussi cette contrainte qui bloque la signature de Carrasco au Barça d’après Sport, mais surtout la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé. Son contrat se termine en 2024, ce qui met la pression, une nouvelle fois, à la direction catalane qui ne veut pas revivre le calvaire de l’été dernier, en cas de nouvel échec, il pourrait avoir un bon de sortie.



Mais bon selon nos informations, cette fois, la prolongation sera plus difficile à boucler que la précédente. En attendant, Xavi Simons serait la nouvelle priorité du club.



Kyle Walker sous pression



Le Daily Star ouvre ses pages sports avec la dernière conférence de presse de Pep Guardiola qui fait énormément réagir. En effet, le coach espagnol aurait d’énormes doutes sur les capacités de Kyle Walker pour rester à Manchester City.



Dernièrement, le coach des Skyblues a opté pour une défense à 3 et pour lui, l’Anglais n’est pas capable de jouer dans cette formation. Voici ses mots précisément : «Il ne peut pas le faire. Il aura toujours de la vitesse, mais pour jouer dans ce système, vous devez avoir des mouvements éduqués, ce qu’il n’a pas.»



C’est seulement la deuxième fois dans sa carrière à Manchester City que le défenseur anglais est laissé de côté aussi longtemps. Son exhibition dans un bar de Manchester n’a pas non plus plaidé sa cause pour faire partie des plans de Guardiola ces dernières semaines.



Pour les journalistes du Daily Telegraph, Walker pourrait quitter le club cet été si City veut faire une belle vente, car son contrat prend fin en juin 2024. Pour l’instant, les dirigeants ne sont pas prêts à lui proposer une prolongation.



Les déceptions de l’Inter



Lourdement battu contre l’AC Milan la semaine passée, le Napoli devait renouer avec le succès pour rapidement assurer son titre de champion d’Italie, et la mission a été réussie avec succès. Le leader du championnat a complètement dominé Lecce 2-1.



Pour le Corriere Dello Sport, «Naples rigole», car ses poursuivants n’arrivent pas à suivre le rythme. Milan n’a pas pu s’imposer contre Empoli hier soir (0-0), et l’Inter n’a pas réussi non plus à s’imposer sur la pelouse de la Salernitana (1-1).



D’ailleurs, d’après La Gazzetta Dello Sport, ça commence à être sérieusement la crise chez les Interistes. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquin Correa et Marcelo Brozovic se retrouvent sous le feu des critiques ces dernières semaines.



Les journalistes italiens pointent du doigt leurs performances en baisse et surtout leur manque d’implication dans le projet du club. Onana aussi met le feu au vestiaire.



Pour lui, aucun problème au niveau de ses performances, mais le journal au papier rose regrette la gestion des gardiens de l’Inter, entre le Camerounais et Handanovic, aucune véritable hiérarchie ne semble avoir été établie.



Les dirigeants interistes risquent de prendre des décisions drastiques cet été pour relancer l’équipe la saison prochaine.