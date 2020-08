La presse italienne réclame la tête de Maurizio Sarri, la France rend hommage à l'exploit lyonnais

Maurizio Sarri prend cher en Italie



En Italie, la défaite de la Juve fait couler beaucoup d'encre ! Tuttosport n'y va pas par quatre chemins et pointe l'auteur de cette débâcle selon lui : Maurizio Sarri ! Le journal réclame carrément la tête du technicien italien : «Sarri dehors !». Malgré un Cristiano Ronaldo énorme, auteur d'un doublé, la Juve est éliminée. «C'est la faillite de Sarri qui n'a pas réussi à donner un jeu convaincant à l'équipe.» de son côté, le Corriere dello Sport va dans le même sens et titre : «Adieu Sarri» ! «Même le doublé de Cristiano ne suffit pas». La publication reprend une déclaration du coach turinois et laisse planer le doute sur son avenir : « Je suis dévasté. On a joué un grand match. Je respecterai mon contrat.» Pourtant, pour la Gazzetta dello Sport, il n'y a plus vraiment de doute, Maurizio Sarri ne pourra pas continuer dans ces conditions. Et le journal au papier rose évoque déjà deux pistes pour lui succéder : Simone Inzaghi et Zinedine Zidane. «Une soirée noire. Agnelli est déçu. Sarri est sur la sellette », résume ainsi le quotidien.



La France rend hommage à l'OL



Non loin de là en France, c'est le match des Lyonnais qui est au centre de l'actualité. Et forcément ce qui fait la Une du Progrès ce matin, c'est la qualification de l'OL face à la Juve hier soir. Malgré la défaite (2-1), les Gones verront Lisbonne et les quarts de finale de la Ligue des Champions pour le final-8. Pour le quotidien local, c'était «Maestro OL» hier soir ! «Auteurs d'un match énorme de conviction, les Lyonnais, portés par l'ouverture du score de Memphis sur penalty, ont tenu à distance la Juventus », résume le média. Place à Manchester City maintenant ! De son côté, le journal L'Equipe souhaite la «bienvenue au sommet» à L'OL ! Le club rhodanien est le premier club français à éliminer la Vieille Dame en Coupe d'Europe. La presse française rend un bel hommage aux Lyonnais et à leur prestation.



La bonne affaire de Manchester City

Direction l'Angleterre où c'est la qualification et la victoire de Manchester City sur le Real Madrid (2-1) qui fait beaucoup réagir ! Le Guardian fait dans le jeu de mot ce matin avec «la vraie affaire» réalisée par les hommes de Pep Guardiola. «Sterling et Jésus se sont régalés des errements défensifs de Madrid pour faire passer City.» Pour le Daily Telegraph, cette rencontre valait la peine d'attendre : «Après 163 jours, City a enfin achevé Madrid». Après avoir sorti les Merengues, City est «prêt à conquérir l'Europe», écrit de son côté le Daily Mail. La presse anglaise est unanime ce matin et salue la performance des Citizens.