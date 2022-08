La question foncière, problématique centrale du projet pétrolier ougandais

« Nous sommes ici pour aider les PAPS. Nous donnons en toute indépendance des conseils sur le projet. Nous ne faisons partie ni d’EACOP, ni du gouvernement », explique Ambrose Muganga, conseiller juridique. À côté de lui, un homme au visage renfrogné. Il n’est actuellement pas autorisé à signer pour obtenir sa compensation



« Son épouse n’est pas là et il dit qu’ils sont séparés. Si c’est le cas, il doit le prouver. C’est pourquoi nous essayons de lui expliquer qu’il nous faut le contact de son beau-père ou de sa belle-mère pour contacter sa femme. Si elle confirme, il pourra alors signer », nous dit-il.



Il arrive que les mécontents se fassent entendre. Moses Bedijo est le représentant de PAPS d’une autre localité. Il raconte :



« Il y a parfois des manifestations. Cela arrive quand les compensations sont retardées. Et parfois les PAPS se plaignent que les montants des compensations sont insuffisants, que le montant est trop faible par rapport à la valeur de la terre »



« L’évaluation a été effectivement financée par Total. Comme c’est le cas dans la majorité des projets industriels partout dans le monde, c'est le développer qui finance les études, mais ces études sont ensuite revues et validées si considérées comme valable par les autorités en charge. Évidemment, tout ce qui est fait ici en Ouganda est fait en conformité avec les lois et les régulations du pays. »

Total l’assure, des compensations supplémentaires sont accordées lors de retards. Des cas ont été portés devant la justice.