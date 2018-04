La réintégration des anciens rebelles : une vieille recette qui n’a jamais servi le Mali !

Mais que faire ? Il faut peut-être un courage au chef d’Etat-major de l’Armée et des autres corps pour dire cette vérité aux politiques et les obliger à leur tour à dire la vérité à l’ONU et aux groupes armés signataires de l’Accord de Paix.



Il aurait fallu négocier dur pour refuser ce mode de règlement bancal, cette vieille recette inefficace. Il était aisé et plus profitable pour tous de prôner la voie du recrutement qui aurait permis de mettre dans l’Armée des Touareg et Arabes (puis qu’il s’agit de cela) qui n’auront pas déserté et qui n’auront pas participé aux massacres.