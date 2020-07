La remontada de l'AC Milan sur la Juventus fait grand bruit en Italie, le match de la dernière chance pour le Barça

«Un Milan totalement fou»



En Italie, les journaux ne parlent que d'une chose ce mercredi, le match fou entre l'AC MIlan et la Juve. Cette dernière menait 2 buts à 0, mais a fini par perdre la rencontre (4-2). À noter au passage l'excellent but d'Adrien Rabiot, son premier avec la Vieille Dame. Oui mais voilà, les Rossoneri ont totalement renversé le match, réalisant ce qu'on pourrait appeler une remontada, plutôt une rimonta en italien. C'est un «Scudetto fou» pour le Corriere dello Sport, car après la chute de la Lazio, la Juventus est également tombée. La Gazzetta dello Sport en fait également sa Une et décrit «un Milan totalement fou» ! Ibra et les siens ont réussi à changer le cours du match, et à faire basculer la rencontre de leur côté. Même son de cloche en couverture de Tuttosport. Le quotidien transalpin parle d'un «super Milan» et d'une «Juve folle»...



Le derby de la peur entre Barça et Espanyol



Du côté de l'Espagne, le Barça joue ce mercredi ! Un match important pour les Blaugranas car ils sont à 4 points du leader madrilène. Pas le droit à l'erreur donc pour le dauphin. Or, rien ne sera facile ce soir, puisque le Barça affronte l'Espanyol dans le derby de Barcelone ! Un match qui promet donc d'être disputé, car pendant que Messi et les siens doivent gagner pour pouvoir espérer faire tomber le Real, l'Espanyol aussi doit prendre 3 points à tout prix. En effet, le club catalan est bon dernier de Liga, avec 4 points de retard sur son premier poursuivant. Pour Mundo Deportivo, ce sera «à la vie à la mort». Cela fait également la Une de Sport, qui parle ici d'un «derby morbide», car le perdant du match verra ses intentions réduites à néant... Enfin, pour L'Esportiu, c'est plutôt «le derby des frustrations».



Vardy sauve Leicester et reste meilleur buteur

Enfin en Angleterre, Arsenal et Leicester s'affrontaient hier. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un match nul (1-1). Mais ce qui semble intéresser le Daily Mirror ce mercredi, c'est plutôt la course au meilleur buteur du championnat, car les deux leaders s'affrontaient hier. Pierre-Emerick Aubameyang et Jamie Vardy se sont rendus coup pour coup, inscrivant chacun leur petit but. Et le joueur des Foxes garde donc sa petite avance, de deux unités. Vardy pointe à 22, tandis qu'Aubameyang en est à 20. Mais c'est bien le numéro 9 anglais qui fait les gros titres des tabloïds, lui qui a arraché le match nul à la 84e minute. Pour le Daily Telegraph, Vardy fait la fête aux Gunners. Celui-ci fait aussi la couverture de Daily Star, aujourd'hui...