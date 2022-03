La résurrection du FC Barcelone met le feu à l'Espagne, José Mourinho met tout le monde d'accord en Italie

La masterclass du FC Barcelone régale l'Espagne, José Mourinho roi de Riome et l'Angleterre s'impatiente de la double confrontation entre Liverpool et Manchester City, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le retour en grâce du Barça fait les gros titres

À Barcelone on fête joyeusement ce retour en grâce du Barça. Après des années compliquées, les Blaugranas sont de retour. Pour Sport, les joueurs catalans sont «ravis de vous reconquérir ! Le Barça revient en force : il a humilié Madrid dans son propre stade ! Grosse victoire pour l'équipe de Xavi», juge le quotidien. Pour Mundo Deportivo, il est temps de se «remuer». Mais surtout, ce qui compte ce matin c'est que «le Barça est de retour : sa prestation au Bernabeu, écrasant Madrid, le montre clairement. L'humiliation a été absolue, avec une domination totale, et rompt une série de trois ans de défaites.» Pour l'Esportiu, c'est une victoire «pour les années à venir» ! De son côté, El País a le même constat que ses homologues et confirme que le FC Barcelone est «retour» sur le devant de la scène. À Madrid, on considère que c'est une sacrée déconvenue qui fait la couverture du quotidien madrilène Marca ce matin : «une claque qui fait mal» ! «Barcelone se promène au Bernabeu contre un Madrid méconnaissable. Courtois a sauvé une raclée qui aurait pu être encore plus grande. Aubameyang, avec un doublé, a mené le festival. Le leader a disparu sans Benzema», juge le journal… Même chose en Une de AS qui parle là d'une «nuit noire» pour le Real Madrid. «Le Barça de Xavi détruit le pire Madrid et fantasme sur le titre de champion. Ancelotti, a assumé ses responsabilités : "J'ai dit à l'équipe que c'était de ma faute".» L'entraîneur italien n'aura plus le droit à l'erreur d'ici la fin de saison…





Le gros coup de Mourinho avec la Roma

En Italie, un choc avait également lieu hier à Rome dans le derby entre l'AS Roma et la Lazio. Une opposition de style entre deux entraîneurs réputés : José Mourinho et Maurizio Sarri. Pour l'édition romaine du Corriere dello Sport, «le roi, c'est Mourinho» ! Les Giallorossi se sont largement imposés (3-0) sur leur pelouse et ont donné une véritable leçon aux Laziales. Une «première mi-temps exceptionnelle pour les Giallorossi avec un doublé d'Abraham et de Pellegrini.» Pour Il Romanista, José Mourinho est carrément «le roi du Monde» ! Enfin, La Gazzetta dello Sport a assisté à un «véritable show» de la part du club de la Louve. Pour être complet, Tuttosport met en avant le retour en force de la Juventus qui s'est imposée (2-0) contre la Salernitana. Pour le quotidien turinois, «l'Inter doit se méfier car la Vieille dame est de retour.» «Les Bianconeri n'ont plus qu'un point de retard avant de les affronter» Affaire à suivre !



Liverpool attend Manchester City de pied ferme

En Angleterre, ce sont les quarts de finale de la FA Cup qui font les gros titres ce matin. Liverpool s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant (1-0) contre Nothingam Forest grâce à Diogo Jota ! Le Portugais fait d'ailleurs la Une de The Game, le supplément football du Times, qui s'enflamme car «on se verra à Wembley, Pep» ! Et oui, dans le même temps Manchester City s'est imposé (4-1) contre Southampton et s'est également qualifié pour la suite de la compétition. Et comme le placarde le Daily Mirror sur sa Une, nous aurons le droit à «un choc des titans» entre Liverpool et Manchester City. «Pep Guardiola rêve toujours du triplé mais admet que les moments difficiles d'une saison commencent maintenant. Klopp insiste sur le fait qu'il n'a pas peur d'affronter City deux fois en six jours et déclare : Nous ne sommes pas un tirage au sort de rêve pour qui que ce soit.» Pour le Daily Express, les deux équipes ont «rendez-vous avec le destin», les deux mastodontes vont s'affronter dans leur quête de gloire, que ce soit en Championnat ou en Cup ! Ça promet des grands moments…