La rue demande le départ de Bouteflika

Les manifestants algériens qui se rassemblent dans les rues d'Alger continuent d'appeler au départ du président Abdelaziz Bouteflika.Des milliers d'Algériens se rassemblent à Alger pour le sixième vendredi consécutif de manifestations contre le gouvernementales sous fond d'appel au départ du président Bouteflika.Il s'agit du premier mouvement de masse depuis que le président âgé et malade a perdu le soutien de l'armée et de son propre parti.Cette semaine, le chef de l'Etat, âgé de 82 ans, a été déclaré inapte à gouverner. Certains manifestants ont campé sur le lieu de rassemblement indiqué pour la manifestation de ce jour.Ils appellent au départ non seulement du président, mais aussi de toute une génération de dirigeants politiques algériens, y compris ceux qui sont de facto désigné pour lui succéder.