La ruse de Wade pour échapper au sermon du Khalife général des mourides

Me Abdoulaye Wade a encore ébloui son monde. Très calculateur, il a échappé de justesse à un sermon de Khalife général des mourides.Après avoir tenu un discours de plus de 30mn dans lequel il a vilipendé et s’est plaint de son successeur à la magistrature suprême le président Macky Sall, l'accusant d’être un «menteur et un voleur », le Président Wade a littéralement rompu avec la tradition qui voulait que le Khalife réponde à son discours par le biais de son porte-parole sur place et immédiatement après.Aussitôt terminé, Wade a immédiatement sollicité du Chef religieux un entretien à huit clos à la limite très urgent. Il a, à cet effet, réussi à différer et à annuler le discours tant attendu du Khalife. Une réponse que toute la salle attendait et qui devait tourner autour d’un appel à la paix. Un appel qui risquait d'être une douche froide aux yeux du "Pape du Sopi" qui veut révolutionner le Sénégal. Un sermon susceptible de tempérer ses ardeurs et ceux des Sénégalais prêts à répondre à son appel au boycott.