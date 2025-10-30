La sortie forte de Kalidou Koulibaly sur Gonzalo Higuaín

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, actuellement joueur d’Al-Hilal et âgé de 34 ans, n’a pas tari d’éloges sur son ancien coéquipier Gonzalo Higuaín lors d’un entretien pour l’émission sur YouTube Zack en roue libre. « Higuaín est, pour moi, l’un des meilleurs attaquants avec qui j’ai joué (à Naples), voire le meilleur. Tu peux lui donner la balle au milieu de terrain, il va marquer tout seul… c’était incroyable. Avec Maurizio Sarri, c’était encore plus impressionnant. Je n’ai jamais vu un joueur travailler autant devant le but. Que ce soit sur 30 ballons, 15 à gauche, 15 à droite, il en marquait 28. Même quand le gardien était à fond, contrôle, frappe, but… De la tête, il est énorme, c’est un des meilleurs attaquants avec qui j’ai partagé le terrain », a expliqué l’ancien joueur de Naples.

Footmercato

