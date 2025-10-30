La sortie forte de Kalidou Koulibaly sur Gonzalo Higuaín

Kalidou Koulibaly a notamment joué avec Higuaín en Italie, mais il a aussi partagé le terrain avec d’autres très grands attaquants comme Victor Osimhen. En sélection sénégalaise, le défenseur a également eu l’occasion de jouer aux côtés de Sadio Mané. Gonzalo Higuaín a inscrit 121 buts en 258 matchs pour le Real Madrid avant de marquer 91 buts en 146 matchs avec le club italien.
