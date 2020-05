La sortie médiatique de Thibaut Courtois fait polémique en Espagne, Nelson Semedo est la clé du mercato du Barça

«Courtois, pourquoi tu ne te tais pas?»



En Espagne, Thibaut Courtois fait les gros titres ! Le portier belge a donné son ressenti quant à une fin de saison, avec une petite pique envoyée au rival catalan. «Ce serait injuste que le Barça soit champion», a-t-il affirmé. «Nous avons été meilleurs». Des propos rapportés aujourd'hui par As qui explique que Courtois fait référence au fait que le Real avait tenu en échec les Blaugranas au Camp Nou, et les avait battu au Bernabéu. Les mots du gardien madrilène font surtout polémique en Catalogne, comme avec le journal Sport. «Courtois, pourquoi tu ne te tais pas?», se demande ce dernier. Le quotidien met en avant le fait que le Barça avait 2 points d'avance sur le Real Madrid. Autre point évoqué, la réponse de Quique Sétien, qui affirme que si les choses ne peuvent reprendre, il serait logique que le classement reste tel quel. Si la tendance est plutôt à la reprise en Espagne, un arrêt du championnat pourrait bien faire couler beaucoup d'encre.



Semedo comme clé d'une grosse opération



Toujours en Espagne, le Barça continue de s'activer et de penser au mercato. Et d'après Mundo Deportivo, Nelson Semedo pourrait bien en être la clé. Le latéral blaugrana intéresse beaucoup de monde, et pourrait être utilisé comme monnaie d'échange, dans plusieurs transactions. Récemment, il était annoncé du côté de Manchester City, alors que João Cancelo ferait le chemin inverse. Semedo est aussi l'une des pièces qui séduit le plus l'Inter, en vue de l'opération Lautaro Martinez. Enfin dernière possibilité, il pourrait faciliter l'opération Neymar. Car le latéral du Barça ne serait pas contre le fait de jouer pour Paris.



Le Bayern propose 40 M€ pour Sané



Enfin on termine ce tour de la presse avec l'Allemagne et le dossier Leroy Sané au Bayern Munich. D'après Sport Bild, les Bavarois se rapprochent de leur principal objectif, depuis quelque temps. En effet, l'attaquant de Manchester City aurait trouvé un accord avec le champion de Bundesliga, autour d'un contrat de 5 ans. Mais surtout le Bayern espère faire baisser son prix. Les négociations seraient lancées avec les Sky Blues, avec une première proposition autour de 40 M€. La principale raison à cette chute de valeur est la fin de contrat de Sané, qui se rapproche. Il est lié avec City jusqu'à l'été 2021. Selon le quotidien allemand, les dirigeants mancuniens pourraient accepter de le laisser partir, en échange de 50 à 60 M€.