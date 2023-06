La star du MMA Conor McGregor accusé d'agression sexuelle pendant un match de NBA

La star irlandaise du MMA Conor McGregor fait l'objet d'une enquête pour une agression sexuelle présumée pendant un match de finale de la NBA la semaine dernière à Miami, ont affirmé jeudi plusieurs médias américains.



Une femme accuse McGregor de l'avoir "violemment" agressée dans les toilettes du Kaseya Center de Miami vendredi, pendant le match de basket-ball entre le Miami Heat et les Denver Nuggets, selon des lettres de l'avocat de la victime citées par les médias ESPN et TMZ Sports. Selon ces mêmes documents, l'Irlandais a "embrassé agressivement" la femme et a tenté de lui imposer plusieurs actes sexuels sous la contrainte.



Conor McGregor dément ces accusations, a indiqué à l'AFP son avocate, Barbara Llanes.



"Les allégations sont faussses. M. McGregor ne se laisser pas intimider", a-t-elle affirmé.



La police de Miami s'est bornée à indiquer que son unité des "victimes spéciales" était en train d'enquêter après une plainte déposée dimanche.



"L'enquête est ouverte, et aucune information additionnelle ne peut être communiquée à ce stade", a écrit la police dans un communiqué transmis à l'AFP, sans mentionner le nom de Conor McGregor.



La NBA et le Miami Heat ont fait savoir de leur côté qu'ils étaient au courant des accusations et qu'ils attendaient les résultats de l'enquête.



McGregor, invité du match de vendredi pour un événement publicitaire programmé, avait déjà suscité la perplexité en assénant un coup de poing à une mascotte du Miami Heat après sa prestation sur le parquet. Transporté à l'hôpital, l'homme qui portait le costume de la mascotte en est ressorti dans la soirée après s'être vu prescrire des antidouleur.



McGregor, 34 ans, est l'une des plus grandes stars mondiales de l'histoire de la ligue d'arts martiaux mixtes Ultimate Fighting Championship (UFC), qui connaît un énorme succès. Il a déjà détenu les titres des poids plume et des poids légers.



Il a participé à plusieurs événements payants, notamment un combat de boxe en 2017 contre Floyd Mayweather à Las Vegas, qui avait généré plus de 600 millions de dollars de recettes totales, et rapporté environ 100 millions de dollars à l'ancien apprenti plombier de Dublin.