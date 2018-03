La stat de Griezmann qui fait mal à Benzema

Antoine Griezmann enchaîne depuis les derniers matches, remontant petit à petit vers le haut du tableau des meilleurs buteurs de la Liga et devenant l'espoir des 'Colchoneros' pour espérer battre le Barça et remporter le championnat cette saison.



Lors de son dernier match, l'Atlético Madrid a remporté la partie 4 à 0 contre Leganes au Wanda Metropolitano, avec un quadruplé historique en Liga, faisant de lui le premier Français à marquer un quadruplé en championnat espagnol.



Un chiffre qui ne fera pas plaisir à Karim Benzema, qui est titulaire indiscutable depuis plusieurs années maintenant en Liga. Et ce n'est pourtant pas ce chiffre qui fait de l'ombre à l'attaquant du Real Madrid.

Car avec son quadruplé sur un seul match, le 'Principito' de l'Atlético a marqué autant de buts que Karim Benzema sur l'ensemble de la saison 2017-2018. Une comparaison qui ne met pas en valeur les performances de l'ancien international français du Real...



Source: Besoccer