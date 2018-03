La stratégie de 'Zizou' pour sortir de la crise

Le groupe n'a jamais lâché Zidane, mais il est certain que quand les choses n'allaient pas très bien du côté de la 'Maison Blanche', les bruits de vestiaire ont commencé à faire leur apparition comme par enchantement. 'ZZ' a ainsi décidé de mettre fin aux problèmes du Real en posant les choses sur la table.

Aujourd'hui, les bonnes performances sont au rendez-vous et la crise madrilène semble être révolue. Les cadres du vestiaire du Real n'ont jamais lâché leur entraineur, et des joueurs comme Sergio Ramos et Modric l'ont toujours soutenu devant la presse.

Zidane a ainsi fortifié sa place au sein du vestiaire, en éliminant tous ces petits problèmes qui sont apparus lors de la mauvaise passe du club pour consolider le soutien de son effectif. Zinédine Zidane est aujourd'hui de plus en plus important au sein du Real Madrid.

C'est le genre de leader que tout le monde aimerait avoir à ses côtés. Ses conseils sont écoutés et appliqués par tous les joueurs du Real Madrid. L'autorité et la légitimité du Français sont indiscutables et son aura ne cesse de s'étendre.

Zidane sait ce qu'il fait, et l'entraineur n'a pas hésité à titulariser Lucas Vazquez et Asensio à la place d'Isco et Bale, deux indélébiles de l'effectif madrilène.

'ZZ' n'a jamais eu de mauvais mots ou des phrases déplacées envers ses joueurs et l'équipe est consciente de cela. Celui qui défend sans cesse ses joueurs, engrange de plus en plus de confiance et de sécurité au sein des rangs 'merengues'.

Pour conclure sur le sujet, Cristiano Ronaldo lui-même, a suivi les conseils du technicien français, qui avait eu quelques mots rassurants auprès de son joueur lorsqu'il était moins décisif et que les critiques commençaient à apparaitre. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ça a fonctionné.



