La très décriée Fondation humanitaire pour Gaza a cessé ses activités dans l'enclave

La GHF est-elle en pause « pour ajustements » comme elle l'écrit son site internet ? Ou est-elle en train d'être discrètement démantelée après des mois de fiasco meurtrier ? C'est l'une des nombreuses inconnues du plan Trump pour la Bande de Gaza.



L'avenir de la Fondation humanitaire de Gaza est aussi opaque que sa genèse : initiative israélo-américaine, financement mystérieux hormis les 30 millions de dollars annoncés par les États-Unis, mystérieuse valse des directeurs, dont un pasteur évangélique proche de Donald Trump.



Sur le terrain, des vétérans de l'armée américaine reconvertis en miliciens privés étaient encadrés par l'armée israélienne. Une militarisation et une instrumentalisation contraire à tous les principes humanitaires, jusqu'au bain de sang. Particulièrement horrifiées, les agences de l'ONU et les ONG humanitaires, parmi lesquelles OXFAM, comme en témoigne Louis-Nicolas Jandeaux, l'un des responsables de l'organisation.



La distribution même d'aide humanitaire se doit d'être complètement désintéressée, apolitique et avec des niveaux d'aide suffisants. Ce n'est absolument pas le cas avec cette fondation.



Sur fond de cessez-le-feu encore fragile, la GHF a cessé de fonctionner, mais l'aide humanitaire reste en grande partie bloquée aux portes de la Bande de Gaza. Les ONG humanitaires continuent de réclamer un accès complet au territoire en ruine et à ses plus de deux millions d'habitants palestiniens.