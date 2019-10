La vente de passeport, un business lucratif

On peut y naître, le gagner et le perdre. De plus en plus, vous pouvez également y investir.



Le "il" est la citoyenneté d'un pays particulier, est devenu un concept de plus en plus fluide que jamais.



Il y a 50 ans, quelques rares pays autorisaient la double nationalité.



Aujourd'hui, c'est devenu presque universel.



Plus de la moitié des pays du monde ont aujourd'hui des programmes de citoyenneté par l'investissement.



Selon Christian Kalin, avocat suisse, la nationalité est aujourd'hui une industrie mondiale d'une valeur de 25 milliards de dollars US (20 milliards de livres sterling) par an.



M. Kalin, surnommé " Mr Passport ", est le président de Henley & Partners, l'un des plus grands acteurs mondiaux sur ce marché en pleine croissance.



Son entreprise mondiale aide les personnes fortunées et leurs familles à acquérir la résidence ou la citoyenneté dans d'autres pays.



Il dit que les notions traditionnelles de citoyenneté sont "dépassées".



"C'est l'une des rares choses qu'il reste au monde qui soit liée aux lignées sanguines, ou à l'endroit où l'on naît ", dit-il.



Il fait valoir qu'il est grand temps de repenser la question.

"C'est super injuste", dit Christian Kalin.



Il explique que là où nous sommes nés, ce n'est pas du tout grâce à nos propres compétences ou talents, mais plutôt grâce à la "pure chance".



"Qu'y a-t-il de mal à considérer la citoyenneté comme une adhésion, ajoute-t-il.



"Et qu'y a-t-il de mal à admettre des gens talentueux qui contribueront?"



Il y a ceux qui appuient son argument.



Pour beaucoup, l'idée que les passeports, si liés à l'identité, sont en quelque sorte une marchandise, ne convient pas bien.



Nous avons suivi le chemin de la citoyenneté jusqu'à la petite nation insulaire du Pacifique, Vanuatu.



Depuis que le pays a introduit son nouveau programme de citoyenneté, il y a quatre ans, il a connu une explosion d'intérêt.



Les passeports constituent aujourd'hui la principale source de revenus de son gouvernement.



Pour de nombreux aspirants détenteurs d'un passeport vanuatuan, le plus grand attrait est le voyage sans visa dans toute l'Europe.

La plupart des détenteurs étrangers de passeports vanuatuans ne mettent même pas les pieds dans le pays.



Au lieu de cela, ils demandent leur citoyenneté dans des bureaux à l'étranger, comme le courtier agréé en citoyenneté vanuatuan PRG Consulting, basé à Hong Kong.



Hong Kong est l'un des plus grands marchés de la citoyenneté au monde.



Dans un café de l'aéroport de Hong Kong, nous avons rencontré l'agent de citoyenneté MJ, un homme d'affaires privé qui aide un nombre croissant de Chinois à obtenir un deuxième ou même un troisième passeport.



"Ils ne se sentent pas en sécurité en Chine", dit-il de ses clients.



"Ils veulent avoir accès à l'Europe pour ouvrir un compte en banque, acheter une propriété ou créer une entreprise."