La vérité sur l'arrivée de Griezmann au FC Barcelone

«Toute la vérité sur le transfert de Griezmann », c'est avec ce titre que le quotidien 'Sport' fait sa Une du jour. Le média catalan affirme que le 'Colchonero' serait prêt à accepter un salaire 'bas' avec des variables 'élevées' afin que la masse salariale du Barça n'explose pas.

Par ailleurs, le journal espagnol assure que Barcelone serait enclin à payer quelques 100 millions d'euros, à condition que l'Atlético Madrid accepte que le paiement se fasse en deux tranches.

Les 'Blaugranas' souhaitent sceller l'arrivée de Griezmann au Camp Nou le plus tôt possible et se seraient fixé la date du début du Mondial comme limite. L'idée est que l'attaquant français soit un 'Blaugrana' avant le début du rendez-vous international.

La réunion entre les deux clubs devrait avoir lieu dans les jours à venir, elle aurait pour objectif de s'entendre sur un transfert le plus à l'amiable possible. Les décideurs des deux clubs devraient se voir à plusieurs reprises pour régler toutes sortes de différends, le cas échéant.

'Sport' évoque également une date pour cette opération. Selon le média espagnol, les 'Blaugranas' n'officialiseraient rien avant le 1er juillet prochain, puisqu'ils souhaitent que ce recrutement soit inclus dans leur prochain exercice comptable.

