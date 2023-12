La ville de Saint-Louis vote un budget de plus de 4 milliards Cfa pour 2024

La ville de Saint-Louis a voté un budget inédit dépassant pour la première fois la barre des 4 milliards de francs CFA. Une annonce faite par le maire de la commune, Amadou Mansour Faye, soulignant une volonté marquée de répondre aux besoins et aux défis grandissants.



Le Quotidien confie que pour l’année 2024, il y aura une allocation budgétaire établie à 4,482 milliards de francs CFA, témoignant d'une croissance significative comparée aux budgets antérieurs, qui se maintenaient autour des 3 milliards de francs CFA. Une avancée dans cette répartition financière est la part majeure dédiée à l'investissement, représentant 52,45% du budget global.



Le maire de la ville a salué cette performance, en particulier « l'engagement de la commune à intensifier ses efforts pour atteindre un pourcentage encore plus élevé, visant jusqu'à 70% pour les investissements dans les trois années à venir ».



Cette enveloppe conséquente est destinée, selon Mansour Faye « à améliorer le cadre de vie des citoyens locaux ». Il a aussi précisé que l'objectif est « de solliciter des partenariats pour développer davantage Saint-Louis et répondre aux retombées financières attendues de l'exploitation du gaz, tout en assurant une gestion efficiente des dépenses salariales. »



En parallèle, le maire a soulevé les défis liés à la croissance démographique et à l'accroissement des activités dans cette ville tricentenaire. Les embouteillages chroniques sur les axes reliant Sor à l'île ont été pointés du doigt, nécessitant la construction d'un second pont, actuellement à l'étude par les services techniques du ministère des Transports et infrastructures terrestres.



Mais aussi, le renouvellement du parc automobile, en particulier celui du transport urbain vétuste, a également été annoncé. Une vingtaine de véhicules sont prévus pour remplacer ceux obsolètes dans la Langue de Barbarie, tandis qu'une cinquantaine de bus sera injectée dans le circuit, remplaçant les anciens cars rapides et améliorant le confort du transport en commun urbain.