Lancement du Trophy Tour ce lundi: le trophée de la CAN bientôt dans les 14 régions du Sénégal

Le président de la République, Macky Sall, avait ordonné au ministère des Sports d’organiser une tournée nationale pour présenter le trophée de la CAN 2021 aux populations sénégalaises établies dans les quatorze régions du pays. En collaboration avec la Fédération sénégalaise de football (FSF), le ministère des Sports va lancer l’opération baptisée « Trophy Tour » demain lundi 16 Mai 2022, à travers une cérémonie au Musée des civilisations à 16h30 mn.



« La tournée proprement dite débute très bientôt. Une caravane (avec une animation d’artistes et de comédiens de renom) à travers les grandes artères des capitales régionales est prévue. Une cérémonie officielle de présentation du trophée aura lieu dans chaque région selon les modalités définies par les Gouverneurs en parfaite synergie avec les inspecteurs régionaux de sport et des Présidents des Ligues Régionales de football », peut-on lire dans le communiqué du ministère.



Qui informe que « le point final des manifestations sera un concert avec une tête d’affiche et des artistes et autres comédiens du terroir »



Selon le document, « Le « Trophy Tour » participe au maintien de l’animation et de l’engouement suscités par les récents résultats obtenus par Sadio Mané et ses co-équipiers à la suite du premier titre de champion d’Afrique de la CAN Cameroun 2021 et de la qualification à la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar ».



Aussi, ajoute le texte, « Le « Trophy Tour » est un grand moment de communion et de partage de la fierté d’appartenir à une nation de sports et de sportifs. C’est un prétexte pour entretenir et consolider le sentiment national dans le travail et la solidarité ».