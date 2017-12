Lansana Kanté : And Dolel Khalifa de Tambacounda : «Le combat vient de démarrer»

Exclus du Parti socialiste (PS), les proches de Khalifa Sall ne s’avouent pas vaincus et réitèrent leur appartenance, pour toujours, à cette formation. Car, jugent-ils, ils sont plus légitimes, du point de l’ancienneté, que Ousmane Tanor Dieng et Cie. C’est ce qu’a fait savoir Lansana Kanté, coordonnateur du mouvement And Dolel Khalifa (ADK) à Tambacounda.