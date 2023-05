Laos: un célèbre militant politique abattu dans un café

Au Laos, un célèbre militant politique critique du gouvernement a été abattu à la vue de tous dans un café de Vientiane, une scène brutale diffusée en ligne par les médias d'État. Le régime communiste de Vientiane est depuis longtemps montré du doigt pour son piètre bilan en matière de droits de l'homme et pour son incapacité à enquêter correctement sur les disparitions d'opposants.



Les images glaçantes des caméras de sécurité mises en ligne lundi par l'agence de presse nationale KPL montrent un homme armé vêtu d'une chemise brune et d'une casquette noire tirant à deux reprises sur Anousa « Jack » Luangsuphom dans un café de la capitale samedi. Le tireur entre brièvement dans le café, sans doute pour s'assurer que sa cible s'y trouve, avant de sortir une arme de poing de sa ceinture et de rentrer pour tirer deux coups de feu à bout portant. Anousa s'effondre, deux femmes dans le café crient à l'aide et le tireur s'enfuit. Les images montrent le tireur utilisant soigneusement un mouchoir pour ouvrir et fermer la porte, afin de ne pas laisser de traces. La police recherche des suspects, a affirmé l'agence officielle. Contactée par l'AFP, la police a refusé de commenter l'enquête. Jack Anousa était l'administrateur d'une page Facebook très populaire, « Driven By Keyboard », qui publiait régulièrement des critiques sur le gouvernement laotien.