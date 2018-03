LdC : Messi a atteint les 100 buts !

Les deux extraterrestres du football sont désormais seuls au monde ! En inscrivant un doublé face à Chelsea (3-0) ce mercredi lors du match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions, l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (30 ans, 8 matchs et 6 buts en C1 cette saison) comptabilise désormais 100 buts en 123 rencontres disputées dans cette compétition.

Dans l’histoire, l’international argentin est ainsi le second joueur à atteindre cette barre symbolique après Cristiano Ronaldo (33 ans, 8 matchs et 12 buts en C1 cette saison). Avec 117 réalisations dans cette compétition, le buteur portugais du Real Madrid dispose encore d’une bonne longueur d’avance sur son concurrent, qui est cependant plus jeune et aura sûrement l’opportunité de le dépasser.