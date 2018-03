Ldc Man Utd 1-2 Séville : Un Ben Yedder héroïque élimine les Red Devils

Merci Wissam Ben Yedder ! Après une purge de quasiment 70 minutes, l'entrée en jeu de l'attaquant français a tout changé ! Avec un doublé express en l'espace de trois minutes, Ben Yedder a permis la qualification du FC Séville face à Manchester United (0-0, 2-1) ce mardi lors des 8es de finale de la Ligue des Champions. Grâce à l'ancien Toulousain, le club espagnol a obtenu une qualification amplement méritée face à une équipe de MU particulièrement décevante dans le jeu. Après cet échec retentissant, les critiques vont logiquement s'abattre sur l'entraîneur mancunien José Mourinho...

Une première période soporifique...

Dans une superbe ambiance à Old Trafford, les Mancuniens réalisaient une bonne entame en exerçant une grosse pression sur les Sévillans. Mais le club espagnol réagissait très rapidement et prenait même le contrôle du jeu. Sur un rythme lent, les deux équipes multipliaient les erreurs techniques et le spectacle proposé était très décevant. Avant la pause, les Red Devils se procuraient enfin la première occasion du match, mais Rico s'interposait devant Fellaini ! Dès le retour des vestiaires, Bailly réalisait un retour énorme dans la surface sur une opportunité de Correa. En réaction, Lingard était proche d'ouvrir le score, mais sa frappe était détournée in-extremis par Rico ! De mieux en mieux grâce aux fulgurances de Rashford, les Red Devils poussaient légèrement mais Lenglet continuait de réaliser des interventions défensives décisives.

Lenglet taille patron, Ben Yedder le héros !

Avec deux équipes incapables de mettre du rythme, des sifflets commençaient même à tomber des tribunes... Et sur l'un de ses premiers ballons, Ben Yedder fixait Bailly dans la surface avant de décocher une frappe imparable à ras-de-terre (0-1, 73e) ! Dans la foulée, Ben Yedder pliait définitivement ce match avec un doublé à la suite d'une tête sur corner (0-2, 77e). Fantastique ! Quelle entrée ! Longtemps sonnés, les Red Devils parvenaient tout de même à réagir sur corner avec une volée à bout portant de Lukaku (1-2, 83e). Vers une fin de match dingue ? Pas du tout ! Malgré une ultime occasion ratée par Ben Yedder, le FC Séville obtenait une qualification méritée étant donné la faible qualité de jeu proposée par Manchester United sur cette confrontation.

