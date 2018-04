Le Barça est champion d'Espagne

C'est officiel !!! Le FC Barcelone est devenu champion d'Espagne ce dimanche après sa victoire sur la pelouse du Deportivo la Corogne 4 buts à 2.

Un triplé de Lionel Messi et un but de Coutinho ont eu raison des hommes du Clarence Seedorf. Avec 86 points, le FC Barcelone compte 11 points de plus que son dauphin l'Atletico Madrid (75 points) qui n'a plus que 3 journées à disputer.