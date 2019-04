Le Barça prépare un coup de balai à 300 M€ ! Coutinho, Rakitic et Umtiti menacés

Le monde du football s'apprête à vivre un mercato plus animé en Espagne lors de l'été prochain. Si déjà son rival éternel le Réal Madrid a annoncé ses intentions pour la saison prochaine avec le retour de son entraîneur Zinedine Zidane, le FC Barcelone qui a déjà bouclé la venue de Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam), ne compte pas s'arrêter là.

Et pour éviter de mettre ses finances au rouge, le Barça prépare un coup de balai à 300M€. Deux postes sont donc ciblés, un attaquant pour épauler Luis Suarez et préparer sa succession (Antoine Griezmann) Luka Jovic, et un latéral gauche pour jouer la doublure de Jordi Alba sont les cibles régulièrement évoquées, sans oublier le défenseur Matthijs de Ligt (Ajax) considérer comme un futur très grand à son poste. En effet pour recruter des joueurs de qualité, le club catalan est cependant conscient qu'il lui sera nécessaire de vendre quelques joueurs pour équilibrer les comptes. Ainsi, Coutinho, Rakitic et le défenseur français Umtiti sont sont menacés de départ. Parmi ses meilleurs valeurs marchandes, le Barça est prêt à céder Philippe Coutinho, peu à l'aise depuis son arrivée en Catalogne, Ivan Rakitic sous contrat jusqu'en 2020 et en froid avec ses dirigeants pour une revalorisation salariale, ainsi que Samuel Umtiti menacé par Clément Lenglet et par une arrivée de De Ligt.

À ces trois joueurs, qui ne sont pas tous assurés de partir, s'ajoutent les joueurs moins utilisés par le coach Ernesto Valverde ou qui ne semblent pas faire partie de ses plans pour le futur. Avec des joueurs comme Malcom, Rafinha, André Gomes (prêté à Everton), ou encore Dénis Suarez (prêté à Arsenal), l'objectif semble être atteint.